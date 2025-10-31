«Страшное оружие»: Лукашенко раскрыл, когда «Орешник» встанет на боевое дежурство
Лукашенко предупредил Запад о возможном ударе «Орешником»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник» в декабре 2025 года. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Витебскую область.
«„Орешник“ — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БЕЛТА. Он добавил, что этим хочет донести до оппонентов за рубежом понимание того, что в критической ситуации Минск готов применить силу.
По его словам, в случае чего он с российским лидером Владимиром Путиным проведет консультации, примет соответствующее решение и нанесет удар. Белорусский лидер призвал Запад не провоцировать Беларусь. Он также напомнил о событиях на Донбассе, отметив, что конфликт начался с притеснений русскоязычного населения.
Белорусский лидер подчеркнул, что мирные договоренности, достигнутые на минской площадке, были сорваны из-за обмана со стороны оппонентов. По его словам, это привело к текущей ситуации с многочисленными жертвами. «Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев», — добавил президент Беларуси, призвав не нагнетать напряженность в отношениях между странами региона.
Ранее Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в стране может быть приостановлено в случае, если Европа предпримет аналогичные шаги. Он подчеркнул, что размещение ракетного комплекса является ответом на эскалацию ситуации в регионе. Белорусский лидер также призвал к деэскалации, чтобы прекратились разговоры об этом оружии, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.