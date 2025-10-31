«Страшное оружие»: Лукашенко раскрыл, когда «Орешник» встанет на боевое дежурство

Лукашенко предупредил Запад о возможном ударе «Орешником» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник» в декабре 2025 года. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Витебскую область.

«„Орешник“ — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БЕЛТА. Он добавил, что этим хочет донести до оппонентов за рубежом понимание того, что в критической ситуации Минск готов применить силу.

По его словам, в случае чего он с российским лидером Владимиром Путиным проведет консультации, примет соответствующее решение и нанесет удар. Белорусский лидер призвал Запад не провоцировать Беларусь. Он также напомнил о событиях на Донбассе, отметив, что конфликт начался с притеснений русскоязычного населения.

Продолжение после рекламы

Белорусский лидер подчеркнул, что мирные договоренности, достигнутые на минской площадке, были сорваны из-за обмана со стороны оппонентов. По его словам, это привело к текущей ситуации с многочисленными жертвами. «Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев», — добавил президент Беларуси, призвав не нагнетать напряженность в отношениях между странами региона.