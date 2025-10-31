В Кургане ограничат движение на одной из улиц Северного

В Кургане начнется ремонт на перекрестке Калинина — Садовая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на две недели ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Калинина и Садовой в микрорайоне Северный. Причина — аварийный ремонт инженерных коммуникаций. Об этом говорится в постановлении администарции.

«Движение для всех видов транспорта ограничат с 21:00 1 ноября до 14 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда, соблюдая требования дорожных знаков и разметки», — говорится в сообщении.