В Кургане ограничат движение на одной из улиц Северного
В Кургане начнется ремонт на перекрестке Калинина — Садовая
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на две недели ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Калинина и Садовой в микрорайоне Северный. Причина — аварийный ремонт инженерных коммуникаций. Об этом говорится в постановлении администарции.
«Движение для всех видов транспорта ограничат с 21:00 1 ноября до 14 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда, соблюдая требования дорожных знаков и разметки», — говорится в сообщении.
Ранее в Кургане уже проводились масштабные дорожные работы: на улице Карельцева в районе ЦПКиО завершилось асфальтирование и расширение проезжей части.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!