В Кургане ограничат движение на одной из улиц Северного

31 октября 2025 в 19:15
В Кургане начнется ремонт на перекрестке Калинина — Садовая

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на две недели ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Калинина и Садовой в микрорайоне Северный. Причина — аварийный ремонт инженерных коммуникаций. Об этом говорится в постановлении администарции.

«Движение для всех видов транспорта ограничат с 21:00 1 ноября до 14 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда, соблюдая требования дорожных знаков и разметки», — говорится в сообщении.

Ранее в Кургане уже проводились масштабные дорожные работы: на улице Карельцева в районе ЦПКиО завершилось асфальтирование и расширение проезжей части.

