Названы остановки в Екатеринбурге, где обитает больше всего «зайцев»

Больше всего «зайцев» обитает в столице Урала на остановке «Цирк», «Метро Уралмаш» и «ДК Лаврова». Об этом на «Форуме будущего», который проходит с 30 и 31 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО», рассказал корреспонденту URA.RU руководитель проектов АО «И-сеть» (запустили в сентябре 2025 года в городе пилот по выявлению безбилетников в трамваях и троллейбусах) Андрей Киселев.

«Выходы из метро, пересадочные узлы, вузы — это места, где потенциальный „заяц“ может обитать. Это в основном остановка „Цирк“, „Метро Уралмаш“, „ДК Лаврова“», — отметил Киселев.

Системами анализа, в рамках пилотного проекта, в Екатеринбурге оснастили 15% транспортных средств. Под наблюдением теперь находится 38 маршрутов трамваев и троллейбусов. Тем самым получается охвачен практически весь город. Система считает «вход» и «выход» пассажиров и фиксирует, если оплата не была произведена в течении одной остановки.

По словам Киселева, сейчас доля безбилетников в городе составляет 15-20% (при этом в Перми 24,5%, в Казани 14%, в Москве 5% и в Санкт-Петербурге 3%). Так как без кондукторов курсирует 70% транспорта. Если не принять меры, то после полного отказала от таких сотрудников, цифра может значительно увеличиться.

«У нас сейчас работает ЦУП, Центр управления перевозками, созданное подведомственное учреждение департамента транспорта администрации. Они эту тему развивают, у них есть в планах увеличение количества контролеров. Но если ничего не делать, то моя экспертная оценка, доля может дорасти до 30%», — добавил Киселев.