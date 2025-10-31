Логотип РИА URA.RU
Стало известно, когда свердловчане получат детские пособия в ноябре

1 ноября свердловчане досрочно получат детские пособия
31 октября 2025 в 18:13
Свердловчане получат выплаты раньше

Свердловчане получат выплаты раньше

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отделение социального фонда России по Свердловской области опубликовало график выплат пенсий и детских пособий на ноябрь 2025 года. Первые перечисления получателям через банки начнутся уже 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выплата детских пособий за октябрь будет произведена 1 ноября. Через банки родителям придут единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, пособие на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам», — уточняется в сообщении фонда.

Согласно графику, 5 ноября состоится выплата средств материнского капитала через банки. Работающие граждане получат пособие по уходу за ребенком 7 ноября. Пенсионеры Свердловской области смогут получить выплаты на банковские счета 13 и 20 ноября. Для тех, кто получает пенсии и пособия через отделения почтовой связи или с доставкой на дом, выплаты начнутся с 3 ноября.

Данные выплаты являются частью системы государственной поддержки семей с детьми в Свердловской области. Ранее регион расширил меры помощи молодым матерям, введя компенсацию процентов по ипотеке и займам на жилье для женщин, родивших первого ребенка до 23 лет, что дополняет федеральную программу детских пособий и материнского капитала.

