Стало известно, когда свердловчане получат детские пособия в ноябре

Отделение социального фонда России по Свердловской области опубликовало график выплат пенсий и детских пособий на ноябрь 2025 года. Первые перечисления получателям через банки начнутся уже 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выплата детских пособий за октябрь будет произведена 1 ноября. Через банки родителям придут единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, пособие на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам», — уточняется в сообщении фонда.

Согласно графику, 5 ноября состоится выплата средств материнского капитала через банки. Работающие граждане получат пособие по уходу за ребенком 7 ноября. Пенсионеры Свердловской области смогут получить выплаты на банковские счета 13 и 20 ноября. Для тех, кто получает пенсии и пособия через отделения почтовой связи или с доставкой на дом, выплаты начнутся с 3 ноября.

