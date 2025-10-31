В лесах Тюменской области активизировались медведи

Медведи нагуливают жир и готовятся к спячке Фото: Илья Московец © URA.RU

В лесах Уватского района (Тюменская область) замечены многочисленные следы медведей. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей.

«Выезжали в лес с друзьями, в сторону Демьянки. И заметили многочисленные следы медведей. Причем, в местности, где раньше эти звери, можно сказать, никогда не появлялись. Видимо, из-за слишком теплой осени некоторые особи не впали в спячку. Сейчас ходят, бродят. Главное, чтобы в селах и деревнях появляться не начали. А то в прошлом бывало и такое», — рассказал агентству один из жителей Уватского района.

По мнению тюменского охотника Андрея Игнатова, массового нашествия медведей жителям Уватского района опасаться не стоит. «Думаю, что это единичные случаи. То есть, да, по лесу в этом районе могут бродить несколько особей. Но как только они накопят достаточное количество жира и наступит более морозная погода, животные впадут в спячку. Осень выдалась слишком теплой, это тоже нужно учитывать», — отметил Андрей Игнатов в разговоре с URA.RU.

В Госохотдепартамент Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что при встрече с медведем не стоит паниковать и убегать. Зверя ни в коем случае не фотографировать, так как вспышка или звук затвора может его спровоцировать на резкие действия. Также запрещается поворачиваться к нему спиной.