Готовы к холодам: тюменская область завершила подготовку к зиме
Отопительный сезон в Тюменской области начался вовремя
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
В Тюменской области вовремя начался отопительный сезон. Регион полностью готов к предстоящему похолоданию. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.
«Отопительный сезон везде начался в срок. Планы подготовки тепловых, водопроводных, канализационных, газовых сетей, котельных и жилищного фонда полностью выполнены», — говорится в сообщении губернатора.
Он подчеркнул, что запасы топлива в котельных превышают нормативные показатели, что обеспечит надежное теплоснабжение жилого фонда в течение всей зимы. За летний период тюменские коммунальные службы провели масштабные ремонтные работы.
Специалисты отремонтировали 29 километров сетей теплоснабжения, 41 километр водопроводных магистралей и 14 километров канализационных сетей. Активная модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с 2023 года привела к значительному снижению аварийных ситуаций на тепловых сетях. Ранее стало известно, что фирма консула Армении в Тюмени залила нефтепродуктами ливневую канаву на родине Моора. Росприроднадзор требует оштрафовать компанию.
