Готовы к холодам: тюменская область завершила подготовку к зиме

В Тюменской области вовремя начался отопительный сезон. Регион полностью готов к предстоящему похолоданию. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

«Отопительный сезон везде начался в срок. Планы подготовки тепловых, водопроводных, канализационных, газовых сетей, котельных и жилищного фонда полностью выполнены», — говорится в сообщении губернатора.

Он подчеркнул, что запасы топлива в котельных превышают нормативные показатели, что обеспечит надежное теплоснабжение жилого фонда в течение всей зимы. За летний период тюменские коммунальные службы провели масштабные ремонтные работы.

