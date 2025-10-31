Под Тюменью открыли музей комсомола, созданный бывшим губернатором Ямала

«Комсомол дал мне основу для того, чтобы стать хорошим губернатором, сенатором и, самое главное, хорошим человеком. Он научил меня работать с людьми, уважать и понимать их. Эти уроки нельзя забывать, их нужно передавать следующим поколениям. Мы стремимся не к возвращению в прошлое, а к тому, чтобы взять все лучшее из опыта комсомола и использовать его для движения вперед», — заявил Неелов.