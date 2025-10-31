Логотип РИА URA.RU
Под Тюменью открыли музей комсомола, созданный бывшим губернатором Ямала

Под Тюменью на территории этнопарка «Юрибей» открылся частный Музей комсомола
31 октября 2025 в 20:56
Под Тюменью открылся музей ВЛКСМ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени открылся частный Музей комсомола. Об этом сообщило издание Тюменская область Сегодня. Его основатель — бывший комсомольский лидер и экс-губернатора Ямала Юрий Неелов.

«Комсомол дал мне основу для того, чтобы стать хорошим губернатором, сенатором и, самое главное, хорошим человеком. Он научил меня работать с людьми, уважать и понимать их. Эти уроки нельзя забывать, их нужно передавать следующим поколениям. Мы стремимся не к возвращению в прошлое, а к тому, чтобы взять все лучшее из опыта комсомола и использовать его для движения вперед», — заявил Неелов. 

Музей разместился на территории этнопарка «Юрибей». Инициатива Неелова направлена на сохранение исторической памяти о комсомоле, передачу ценного опыта молодежи и демонстрацию положительных аспектов этого движения, которые, по его мнению, актуальны и в современном мире. Музей призван стать не только местом хранения артефактов, но и площадкой для диалога поколений о роли комсомола в истории страны. Ранее агентство URA.RU писало, что Тюменская область готовится к «Ночи искусств». Акция пройдет 1 ноября. 

