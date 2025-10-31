Логотип РИА URA.RU
Стал известен девиз празднования 440-летия Тюмени в 2026 году

Мэрия определила под каким девизом пройдет празднование 440-летия Тюмени
31 октября 2025 в 18:54
Празднование Дня города в 2026 году пройдет под девизом «Врата Сибири»

Празднование Дня города в 2026 году пройдет под девизом «Врата Сибири»

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени провела заседание организационного комитета по подготовке к юбилею областной столицы, на котором определила концепцию предстоящих торжеств. Об этом сообщил в telegram-канале мэр города Максим Афанасьев.

«Главная идея, которой мы руководствуемся, — сделать предстоящий юбилейный год по-настоящему народным, чтобы каждый тюменец почувствовал себя частью большого события и его вклад в развитие города был отмечен и оценен», — заявил Афанасьев.

По его словам, организаторы хотят, чтобы праздник «пришел буквально в каждый дом», став поводом для торжеств во дворах, парках и скверах. Мэр отметил, что юбилей станет возможностью для горожан сделать «подарки Тюмени» через участие в экологических акциях и благоустройстве города.

Общее название юбилейного года — «Врата Сибири» — отражает историческое значение Тюмени как первого русского города Сибири. Администрация рассчитывает, что такой подход привлечет туристов и разнообразит культурную жизнь региона.

Ранее мэр Тюмени предложил внести изменения в механизм КРТ. Инициативу он озвучил на международной конференции БРИКС. 

