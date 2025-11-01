В Тюменской области остро не хватает инженеров

Чаще всего тюменские компании ищут инженеров ПТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области по итогам третьего квартала текущего года самыми востребованными инженерными специальностями стали инженеры ПТО, инженеры-техники, а также инженеры-сметчики. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», специалистов этих профессий чаще всего искали работодатели.

«В Тюменской области в третьем квартале 2025 года работодатели региона активно ищут инженеров технических направлений. На первом месте по количеству вакансий находится строительство промышленных и инфраструктурных объектов. В этой сфере особенно востребованы инженеры ПТО», — поделились эксперты.

Второе место занимает направление добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Здесь работодатели чаще всего ищут инженеров-техников и инженеров без указания специализации. Третью строчку занимает производство промышленного оборудования и станков. В этой сфере востребованы инженеры КИПиА и инженеры-сметчики.

