Тюменские коммунисты ищут место затонувшему Сталину

Памятник Сталину хотят достать из тюменского пруда Оловянникова

Коммунисты в Тюменской области обсуждают место под установку памятника Иосифу Сталину — скульптуру планируют выловить из пруда Оловянникова, расположенного в черте областной столицы. Глава обкома партии Тамара Казанцева рассказала URA.RU, что скульптура должна стоять в Тюмени, потому что изначально располагалась в городе. Однако рассматриваются и другие варианты — лидер коммунистов сообщила, что уже обсуждала установку памятника с властями Тобольска.

«Мне сказали, что этот пруд очень глубокий. У меня много путешествий по области, но время найдем. После праздников поедем смотреть, если вода в пруду не замерзнет. Нужны будут водолазы. Если памятник найдем, если поднимем и он в хорошем состоянии, то, естественно, выйдем на все инстанции, и на губернатора», — рассказала Тамара Казанцева, подчеркнув, что пока речь идет лишь о планах.

До недавнего времени широкой общественности не было известно о местонахождении тюменского памятника Иосифу Сталину. Как рассказал агентству историк Александр Петрушин, скульптура покоится на дне заболоченного пруда больше полувека.

