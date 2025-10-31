Логотип РИА URA.RU
Тюменские коммунисты ищут место затонувшему Сталину

Тюменская КПРФ обсуждает место для установки утопленного памятника Сталину
31 октября 2025 в 19:36
Памятник Сталину хотят достать из тюменского пруда Оловянникова

Памятник Сталину хотят достать из тюменского пруда Оловянникова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунисты в Тюменской области обсуждают место под установку памятника Иосифу Сталину — скульптуру планируют выловить из пруда Оловянникова, расположенного в черте областной столицы. Глава обкома партии Тамара Казанцева рассказала URA.RU, что скульптура должна стоять в Тюмени, потому что изначально располагалась в городе. Однако рассматриваются и другие варианты — лидер коммунистов сообщила, что уже обсуждала установку памятника с властями Тобольска.

«Мне сказали, что этот пруд очень глубокий. У меня много путешествий по области, но время найдем. После праздников поедем смотреть, если вода в пруду не замерзнет. Нужны будут водолазы. Если памятник найдем, если поднимем и он в хорошем состоянии, то, естественно, выйдем на все инстанции, и на губернатора», — рассказала Тамара Казанцева, подчеркнув, что пока речь идет лишь о планах.

До недавнего времени широкой общественности не было известно о местонахождении тюменского памятника Иосифу Сталину. Как рассказал агентству историк Александр Петрушин, скульптура покоится на дне заболоченного пруда больше полувека. 

Ранее URA.RU сообщало, что тюменской ячейке КПРФ разрешили установить в Тобольске чугунный памятник Владимиру Ленину. Его обнаружили на одной из тюменских свалок

