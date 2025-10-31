Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Тюмени на пожаре спасено шесть человек. Фото

01 ноября 2025 в 02:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возгорание в квартире произошло вечером 31 октября

Возгорание в квартире произошло вечером 31 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.

Из здания эвакуировано 12 человек

Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области


«31 октября в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире в Тюмени на улице Московский тракт, д. 102. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены 6 человек, эвакуированы 12 человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На месте вызова работали 15 спасателей. Причины возгорания устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал