Как необычно Тюмень украсили к Хэллоуину. Фоторепортаж
Необычные украшения фасадов замечены в Тюмени (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Несмотря на множество споров по поводу празднования Хэллоуина, в Тюмени все же есть любители этого события. В материале мы покажем, как предприниматели креативно провели этот день и украсили помещения.
Сразу в двух парикмахерских в городе «жутко» подошли к вопросу. На входе посетителей ждала повешенная голова манекена. В другом заведении персонал нарядился в дракул, вампиров и прочую нечисть. Не остались в стороне и в одном из частных образовательных детских центров — здесь окна помещений украшали тыквы, а воспитанники оделись в тематические костюмы.
Барбершоп украсил входную группу к празднику
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
