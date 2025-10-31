Несмотря на множество споров по поводу празднования Хэллоуина, в Тюмени все же есть любители этого события. В материале мы покажем, как предприниматели креативно провели этот день и украсили помещения.

Сразу в двух парикмахерских в городе «жутко» подошли к вопросу. На входе посетителей ждала повешенная голова манекена. В другом заведении персонал нарядился в дракул, вампиров и прочую нечисть. Не остались в стороне и в одном из частных образовательных детских центров — здесь окна помещений украшали тыквы, а воспитанники оделись в тематические костюмы.