Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Как необычно Тюмень украсили к Хэллоуину. Фоторепортаж

Головы манекенов развесили на здании в Тюмени
01 ноября 2025 в 04:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Необычные украшения фасадов замечены в Тюмени (архивное фото)

Необычные украшения фасадов замечены в Тюмени (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Несмотря на множество споров по поводу празднования Хэллоуина, в Тюмени все же есть любители этого события. В материале мы покажем, как предприниматели креативно провели этот день и украсили помещения.

Сразу в двух парикмахерских в городе «жутко» подошли к вопросу. На входе посетителей ждала повешенная голова манекена. В другом заведении персонал нарядился в дракул, вампиров и прочую нечисть. Не остались в стороне и в одном из частных образовательных детских центров — здесь окна помещений украшали тыквы, а воспитанники оделись в тематические костюмы.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/6

Барбершоп украсил входную группу к празднику

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал