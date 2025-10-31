В Тюмени перестанут работать МФЦ

В Тюмени 4 ноября не будут работать МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В связи с празднованием Дня народного единства МФЦ Тюмени не будут работать 4 ноября. Скорректирован и график работы 1 и 3 ноября. Информация об этом есть на официальном сайте Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

«1 ноября, в связи с переносом выходного дня, МФЦ будут работать по стандартному графику рабочих дней: с 8:00 до 20:00. Флагманские офисы в этот день будут открыты с 10:00 до 22:00. 2 ноября — выходной. А 3 ноября режим работы будет скорректирован: обычные МФЦ будут принимать посетителей с 8:00 до 18:00, а флагманские — с 10:00 до 20:00», — говорится на сайте.