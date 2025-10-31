Отставки топовых чиновников, проверка Науменко на прочность: главные новости Кургана за 31 октября

Курганцы требуют от мэра отмены реорганизации детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане разгорелся конфликт между родителями воспитанников детского сада №76 и администрацией города. Поводом стало объединение учреждения с детсадом №6, из-за чего должность заведующей Светланы Клабуковой будет сокращена. Родители направили коллективное обращение мэру Антону Науменко, потребовав отменить решение и сохранить прежнего руководителя, сообщили они журналисту URA.RU.

В письме, подписанном 140 родителями, Клабукову называют «душой коллектива» и указывают, что под ее руководством сад успешно развивался. В мэрии пояснили, что реорганизация проводится для оптимизации расходов и повышения качества образования, а весь педагогический коллектив сохранит работу. Мероприятия планируют завершить к январю 2026 года. Учтут ли мнение родителей, пока неизвестно.

Суд ликвидировал узбекскую диаспору

Курганский областной суд ликвидировал региональную организацию «Общество Дружбы Курган-Узбекистан» по иску Минюста. Причиной стали «грубые нарушения закона», которые не были устранены. Учредитель общества, гражданин Узбекистана Отабек Макулов, по данным источников URA.RU, должен быть выслан из России по запросу силовиков своей страны.

Продолжение после рекламы

Ранее Макулов и его брат пытались обжаловать постановление о депортации, но суд им отказал. В Узбекистане их подозревают в похищении людей и вымогательстве. Решение о ликвидации организации пока не вступило в законную силу.

Поджог здания полиции

В Далматово сотрудники ФСБ и полиции задержали 40-летнего мужчину, который ночью бросал бутылки с зажигательной смесью в здание отдела МВД. Пострадавших нет, но по факту инцидента возбуждено несколько уголовных дел — по статьям о хулиганстве и покушении на уничтожение чужого имущества.

На видео, опубликованном полицией, видно, как злоумышленник поджигает и бросает «коктейль Молотова» в здание, после чего скрывается. По данным URA.RU, мужчина ранее был судим. Мотивы его поступка сейчас устанавливают следователи.

Цены на новостройки пошли вниз

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Кургана за третий квартал снизилась на 6 тысяч рублей и составила 142,3 тысячи. Однако за год жилье подорожало почти на 19%, сообщает портал Restate.ru.

Самыми доступными остаются квартиры в Заозерном — от 2,7 млн рублей за «однушку» площадью около 33 кв. метров. В центре города стоимость жилья достигает 15 млн рублей. Несмотря на снижение в квартальном сравнении, Курган все еще входит в число лидеров по росту цен за последние пять лет.

Кадровые перестановки в правительстве региона

В департаменте экономического развития Курганской области произошла смена руководства. С 1 ноября обязанности директора исполняет Илья Овсянников, ранее занимавший пост первого заместителя. Его предшественник Владимир Ковалев покинул должность по собственному желанию.

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил Ковалева за работу. Источники URA.RU еще в октябре сообщали, что переход Овсянникова на руководящую должность был лишь вопросом времени.

Прием граждан у Шумкова

Губернатор Вадим Шумков провел личный прием жителей региона. По итогам встречи он поручил отремонтировать школу, дороги и мосты, помочь сироте с жильем, а также направить девочку Владиславу на Кремлевскую елку. Кроме того, будут проработаны вопросы водоснабжения и продления автобусного маршрута до поселка Чистое поле-3.

Отставка главы округа