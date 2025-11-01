Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Навка представит премьеру шоу «Вечера на хуторе» в Челябинске и Екатеринбурге

01 ноября 2025 в 05:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Постановка на льду от Татьяны Навки будет представлена в Челябинске (архивное фото)

Постановка на льду от Татьяны Навки будет представлена в Челябинске (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала график ледовых шоу на театральный сезон 2025-2026. Премьерные показы постановки «Вечера на хуторе» пройдут 22 и 23 ноября в Екатеринбурге и Челябинске, сообщила пресс-служба Navka Show.

«Мы открываем настоящий театральный сезон ледовых шоу 2025-2026. Navka Show представит беспрецедентные по масштабу и художественному замыслу постановки в Пекине, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи», — сказала Навка. Ее слова приводит ТАСС. В Екатеринбурге и Челябинске постановки ожидаются 22 и 23 ноября.

Сезон стартует 1 ноября премьерой шоу «Лебединое озеро» на «Навка-Арене», которое продлится до 9 ноября. Юбилейное представление «Больше, чем шоу» состоится в Санкт-Петербурге 14 и 15 ноября. После премьер «Вечеров на хуторе» в Екатеринбурге и Челябинске эта постановка будет показана в Санкт-Петербурге с 25 декабря по 8 января.

Продолжение после рекламы

Новогоднее шоу «Щелкунчик» пройдет на «Навка-Арене» с 11 декабря по 12 января, а его премьера в Сочи запланирована на период с 30 декабря по 6 января. В Москве зимний сезон откроет шоу «Золушка», которое будет идти с 19 декабря по 8 января. Завершит сезон на «Навка-Арене» постановка «История любви Шахерезады» — с 13 по 23 февраля 2026 года.

Ледовые шоу Татьяны Навки традиционно становятся частью культурной программы российских городов в зимний сезон. В 2024 году на площадке ледовой арены «Трактор» состоялось ледовое представление «История любви Шахерезады».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал