Навка представит премьеру шоу «Вечера на хуторе» в Челябинске и Екатеринбурге

Постановка на льду от Татьяны Навки будет представлена в Челябинске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала график ледовых шоу на театральный сезон 2025-2026. Премьерные показы постановки «Вечера на хуторе» пройдут 22 и 23 ноября в Екатеринбурге и Челябинске, сообщила пресс-служба Navka Show.

«Мы открываем настоящий театральный сезон ледовых шоу 2025-2026. Navka Show представит беспрецедентные по масштабу и художественному замыслу постановки в Пекине, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи», — сказала Навка. Ее слова приводит ТАСС. В Екатеринбурге и Челябинске постановки ожидаются 22 и 23 ноября.

Сезон стартует 1 ноября премьерой шоу «Лебединое озеро» на «Навка-Арене», которое продлится до 9 ноября. Юбилейное представление «Больше, чем шоу» состоится в Санкт-Петербурге 14 и 15 ноября. После премьер «Вечеров на хуторе» в Екатеринбурге и Челябинске эта постановка будет показана в Санкт-Петербурге с 25 декабря по 8 января.

Продолжение после рекламы

Новогоднее шоу «Щелкунчик» пройдет на «Навка-Арене» с 11 декабря по 12 января, а его премьера в Сочи запланирована на период с 30 декабря по 6 января. В Москве зимний сезон откроет шоу «Золушка», которое будет идти с 19 декабря по 8 января. Завершит сезон на «Навка-Арене» постановка «История любви Шахерезады» — с 13 по 23 февраля 2026 года.