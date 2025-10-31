Курганец Матвей Диденко прошел в финал шоу «Голос.Дети»

Курганский вокалист Матвей Диденко прошел в финал главного детского вокального телепроекта страны «Голос. Дети». По итогам сложнейшего этапа «поединков в тройках» наставник Дима Билан назвал его одним из двух лучших участников своей команды, которые продолжат борьбу за победу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Из получившихся 6 вокалистов Дима Билан выбрал двоих — Матвея Диденко и Аниту Петросян. Именно они представят свою команду в финале, а один из них пройдет в суперфинал и станет претендентом на победу в 12 сезоне „Голос. Дети“», — сообщает корреспондент URA.RU. Другая участница из Кургана, Есения Прозорова, выступила в своей «тройке» с песней «Тысячу раз люблю», но завершила участие в проекте на этом этапе.