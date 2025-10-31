Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Курганец Матвей Диденко прошел в финал шоу «Голос.Дети»

01 ноября 2025 в 00:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Матвей Диденко пробился в финал «Голос. Дети»

Матвей Диденко пробился в финал «Голос. Дети»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Курганский вокалист Матвей Диденко прошел в финал главного детского вокального телепроекта страны «Голос. Дети». По итогам сложнейшего этапа «поединков в тройках» наставник Дима Билан назвал его одним из двух лучших участников своей команды, которые продолжат борьбу за победу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Из получившихся 6 вокалистов Дима Билан выбрал двоих — Матвея Диденко и Аниту Петросян. Именно они представят свою команду в финале, а один из них пройдет в суперфинал и станет претендентом на победу в 12 сезоне „Голос. Дети“», — сообщает корреспондент URA.RU.  Другая участница из Кургана, Есения Прозорова, выступила в своей «тройке» с песней «Тысячу раз люблю», но завершила участие в проекте на этом этапе.


Ранее URA.RU сообщало, что вокалистка из Лебяжьевского округа Курганской области Надежда Петрова приняла участие в телевизионном конкурсе «Ты Супер!» на НТВ. Она выпускница местной школы искусств, где занималась у преподавателя Любови Бояркиной и неоднократно побеждала на конкурсах. Администрация округа поздравила певицу и пожелала ей дальнейших творческих успехов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал