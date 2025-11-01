Логотип РИА URA.RU
Курганская область вошла в тройку регионов-лидеров по калорийности еды

01 ноября 2025 в 05:33
Питание в Курганской области стало калорийнее на 24% за 20 лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла третье место в стране по калорийности потребляемой пищи. В 2024 году этот показатель в среднем на члена домохозяйства в сутки составил 3208 килокалорий. Об этом говорится в результатах исследования Росстата.

«В 2024 году в Курганской области калорийность потребленных продуктов питания, в среднем на члена домохозяйства в сутки составила 3208 килокалорий. Первое место в России заняла Чеченская Республика с показателем 3500 килокалорий на жителя, второе место у Кабардино-Балкарской Республики — 3300», — говорится в результатах исследования Росстата на сайте ЕМИСС.

Из данных следует, что за последние 20 лет калорийность пищи на одного жителя Курганской области выросла на 24%. Самый низкий показатель в стране зафиксирован у жителей Самарской области — 1974 килокалории. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в среднем мужчинам требуется от 2150 до 3800 ккал/сутки, а женщинам — от 1700 до 3000 ккал/сутки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за три года выросло число жителей с лишним весом. По данным Росстата, в 2023 году 71% населения региона имел избыточную массу тела — на 8,5% больше, чем в среднем по стране. Доля людей с нормальным весом составила 28%. За три года показатель ожирения увеличился на 5,4%.

