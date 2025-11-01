Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

На Челябинск надвигаются сильные заморозки. Скрин

01 ноября 2025 в 07:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Температура воздуха в Челябинске опустится до минус девяти градусов

Температура воздуха в Челябинске опустится до минус девяти градусов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, начиная со 2 ноября, ожидаются заморозки. Их вероятность метеорологи оценили как высокую, говорится в прогнозе «Гисметео». 

«К вечеру 2 ноября в городе похолодает до минус двух градусов. Температура воздуха будет опускаться, достигнув минимума в минус девять градусов утром 4 ноября. Вероятность заморозков — высокая», — сообщили синоптики.

В ближайшие три дня ожидаются непродолжительные осадки в виде снега с дождем. Ветер усилится до семи метров в секунду. 

Продолжение после рекламы

В субботу, 1 ноября, в Челябинской области температура воздуха будет около нуля градусов. Осадки в виде мокрого снега и моросящего дождя ожидаются в Златоусте, Верхнем Уфалее, Аше, Сатке и ряде других муниципальных образований региона.

Морозы до минус 9 градусов ожидаются в Челябинске

Фото: скрин с сайта «Гисметео»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал