На Челябинск надвигаются сильные заморозки. Скрин
Температура воздуха в Челябинске опустится до минус девяти градусов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске, начиная со 2 ноября, ожидаются заморозки. Их вероятность метеорологи оценили как высокую, говорится в прогнозе «Гисметео».
«К вечеру 2 ноября в городе похолодает до минус двух градусов. Температура воздуха будет опускаться, достигнув минимума в минус девять градусов утром 4 ноября. Вероятность заморозков — высокая», — сообщили синоптики.
В ближайшие три дня ожидаются непродолжительные осадки в виде снега с дождем. Ветер усилится до семи метров в секунду.
В субботу, 1 ноября, в Челябинской области температура воздуха будет около нуля градусов. Осадки в виде мокрого снега и моросящего дождя ожидаются в Златоусте, Верхнем Уфалее, Аше, Сатке и ряде других муниципальных образований региона.
Фото: скрин с сайта «Гисметео»
