В городе ЯНАО коммунальщики круглосуточно борются со снегопадом
На борьбу со снегом в городе вышло 30 машин
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тарко-Сале (ЯНАО) в ближайшие два дня ожидаются обильные снегопады. Уже сейчас коммунальные службы вышли на уборку, работа будет вестись в две смены. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников сообщил в соцсети.
«Зима вступает в свои права и ближайшие два дня синоптики прогнозируют снегопад. Поручил увеличить количество техники. Работать будут в 2 смены — днем и ночью», — сообщил Трапезников в своем telegrаm-канале.
На борьбу со снегопадом вышло 30 единиц техники. В ближайшее время расчистка будет вестись на центральных улицах и подъездах к соцобъектам. В начале следующей техники снег будут убирать со дворов. Отмечается, что график уборки снега в городе уже сформирован.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!