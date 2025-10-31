Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В городе ЯНАО коммунальщики круглосуточно борются со снегопадом

01 ноября 2025 в 02:27
На борьбу со снегом в городе вышло 30 машин

На борьбу со снегом в городе вышло 30 машин

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) в ближайшие два дня ожидаются обильные снегопады. Уже сейчас коммунальные службы вышли на уборку, работа будет вестись в две смены. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников сообщил в соцсети.

«Зима вступает в свои права и ближайшие два дня синоптики прогнозируют снегопад. Поручил увеличить количество техники. Работать будут в 2 смены — днем и ночью», — сообщил Трапезников в своем telegrаm-канале.

На борьбу со снегопадом вышло 30 единиц техники. В ближайшее время расчистка будет вестись на центральных улицах и подъездах к соцобъектам. В начале следующей техники снег будут убирать со дворов. Отмечается, что график уборки снега в городе уже сформирован.

