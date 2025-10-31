В городе ЯНАО коммунальщики круглосуточно борются со снегопадом

На борьбу со снегом в городе вышло 30 машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) в ближайшие два дня ожидаются обильные снегопады. Уже сейчас коммунальные службы вышли на уборку, работа будет вестись в две смены. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников сообщил в соцсети.

«Зима вступает в свои права и ближайшие два дня синоптики прогнозируют снегопад. Поручил увеличить количество техники. Работать будут в 2 смены — днем и ночью», — сообщил Трапезников в своем telegrаm-канале.