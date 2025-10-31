В ЯНАО запретили вылов карася

Ограничение касается промышленного вылова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На реках Ямало-Ненецкого автономного округа до 31 декабря 2025 года введено ограничение на промышленный вылов карася. Соответсвующий приказ издал Минсельхоз России.

«По 31.12.2025 закрыто промышленное рыболовство карася в реках Ямало-Ненецкого автономного округа. Приказом Минсельхоза России установлены ограничения промышленного рыболовства карася в реках ЯНАО в 2025 году», — сообщает природоохранная прокуратура округа в telegram-канале.