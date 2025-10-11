В Германии призвали сбивать дроны над аэропортами

В Германии заявили о необходимости защиты от дронов
Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) призвала разрешить силовым структурам сбивать дроны, появляющиеся в воздушном пространстве над аэропортами. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление президента BDF Питера Гербера.

«В угрожающей ситуации должна быть возможность сбивать дроны», — заявил Питер Гербер, его слова передает Der Spiegel. Он подчеркнул, что вопрос ответственности за безопасность аэропортов требует срочного решения. Президент ассоциации отметил, что BDF на протяжении десяти лет предупреждает о рисках, связанных с неконтролируемым использованием БПЛА вблизи воздушных гаваней. Гербер добавил, что немецкие авиакомпании и аэропорты уже несут многомиллионные убытки из-за простоев, вызванных вмешательством дронов, и если ситуация не изменится, стоимость авиабилетов для пассажиров может вырасти.

Поводом для обращения стали участившиеся задержки и отмены рейсов из-за инцидентов с БПЛА. Последний из них произошел в начале октября, когда аэропорт Мюнхена временно прекратил работу из-за появления неопознанных дронов. Были отменены порядка 20 рейсов, а полиция начала мониторинг воздушного пространства. Работа гавани начала возобновляться только через двое суток, но руководство предупреждало о возможных задержках.

