Пациентке подобрали безопасную дозу наркоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В травматологической больнице Сургута (ХМАО) медики прооперировали 92-летнюю пациентку. У пенсионерки диагностирован сложный перелом плеча, опасный в таком возрасте осложнениями.

Пенсионерке установили внутрикостный штифт Фото: telegram-канал Сургутской травмбольницы





«В Сургутской травмбольнице прооперировали 92-летнюю пациентку. Она поступила с нестабильным диафизарным переломом плеча. Тяжелая травма для человека в таком возрасте. Это могло привести к контрактуре суставов, повреждениям уязвимой старческой кожи, инфицированию ран и осложнениям», — сообщается в telegram-канале медучреждения.