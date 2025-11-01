Логотип РИА URA.RU
В Сургуте врачи выполнили операцию 92-летней пациентке со сложным переломом. Фото

01 ноября 2025 в 05:40
Пациентке подобрали безопасную дозу наркоза

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В травматологической больнице Сургута (ХМАО) медики прооперировали 92-летнюю пациентку. У пенсионерки диагностирован сложный перелом плеча, опасный в таком возрасте осложнениями.

Пенсионерке установили внутрикостный штифт

Фото: telegram-канал Сургутской травмбольницы


«В Сургутской травмбольнице прооперировали 92-летнюю пациентку. Она поступила с нестабильным диафизарным переломом плеча. Тяжелая травма для человека в таком возрасте. Это могло привести к контрактуре суставов, повреждениям уязвимой старческой кожи, инфицированию ран и осложнениям», — сообщается в telegram-канале медучреждения.

Врачи приняли решение установить внутрикостный штифт, а анестезиологи подобрали безопасную дозировку наркоза. Теперь пациентка сможет постепенно восстановить подвижность в руке, а даже если организм не сможет срастить перелом, то конечность останется подвижной, подчеркнули специалисты.

