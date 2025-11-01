В Сургуте врачи выполнили операцию 92-летней пациентке со сложным переломом. Фото
Пациентке подобрали безопасную дозу наркоза
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В травматологической больнице Сургута (ХМАО) медики прооперировали 92-летнюю пациентку. У пенсионерки диагностирован сложный перелом плеча, опасный в таком возрасте осложнениями.
Пенсионерке установили внутрикостный штифт
«В Сургутской травмбольнице прооперировали 92-летнюю пациентку. Она поступила с нестабильным диафизарным переломом плеча. Тяжелая травма для человека в таком возрасте. Это могло привести к контрактуре суставов, повреждениям уязвимой старческой кожи, инфицированию ран и осложнениям», — сообщается в telegram-канале медучреждения.
Врачи приняли решение установить внутрикостный штифт, а анестезиологи подобрали безопасную дозировку наркоза. Теперь пациентка сможет постепенно восстановить подвижность в руке, а даже если организм не сможет срастить перелом, то конечность останется подвижной, подчеркнули специалисты.
