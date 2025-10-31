Стало известно, куда упали остатки метеорита, который заметили над Москвой

Остатки метеорита могли долететь до трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фрагменты метеорита, который заметили жители столицы 27 октября, упали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово и Удомля, часть из них могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В атмосферу Земли вошел со скоростью около 35 км/с и был разрушен железный или железно-каменный метеорит размером около метра. Небесное тело стало заметно около 06:32:15 мск на высоте около 150 км в окрестностях города Тотьма Вологодской области», — говорится в сообщении специалистов ИКИ РАН. Оно опубликовано в telegram-канале лаборатории.

На 20-й секунде полета метеорит был разрушен на высоте около 42 километров, а через четыре секунды окончательно распался на высоте около 32 километров. Яркий болид с зеленым свечением около 6:30 утра заметили очевидцы в Московской области — в Дубне, Раменском, Жуковском и других городах. Многочисленные видеозаписи с огненным следом появились в социальных сетях.

