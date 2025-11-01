Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Тюменскую область ждет похолодание, гололед и сильный ветер

01 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ближайшие сутки в регионе пойдет снег

В ближайшие сутки в регионе пойдет снег

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории Тюменской области днем 1 ноября ожидается резкое похолодание до 0 градусов, а также гололед и ветер с порывами до 16 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 1 ноября ожидается похолодание — температура воздуха 0, +5 градусов. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер прогнозируется 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с», — сообщается на сайте управления.

Также синоптики обещают небольшие осадки. В ночь на 2 ноября синоптики обещают небольшой снег и похолодание до -8 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал