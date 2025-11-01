Тюменскую область ждет похолодание, гололед и сильный ветер
В ближайшие сутки в регионе пойдет снег
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На территории Тюменской области днем 1 ноября ожидается резкое похолодание до 0 градусов, а также гололед и ветер с порывами до 16 м/с. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 1 ноября ожидается похолодание — температура воздуха 0, +5 градусов. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер прогнозируется 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с», — сообщается на сайте управления.
Также синоптики обещают небольшие осадки. В ночь на 2 ноября синоптики обещают небольшой снег и похолодание до -8 градусов.
