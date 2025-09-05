Патриотизм, свага или лабубу: какое слово может стать главным в 2025 году

Организаторы проекта «Слово года» уже назвали 40 претендентов на победу. Среди них есть как понятные и вечные слова, вроде «любви» и «победы» так и обилие интернет-сленга вроде «брейнрота» и «сваги». URA.RU рассказывает о том, какие слова могут стать олицетворением 2025 года.
Что за проект «Слово года»
Проект «Слово года» существует уже несколько лет. Инициатива направлена на то, чтобы показать, какие слова становятся знаковыми для общества, отражают его настроения, разговоры и культурные тренды в конкретном году. Организаторы «Слова года» — импринт «Лингва» издательства АСТ, «Мир и образование» и филологический проект «Скворцовские чтения».
Отбор слов в этом году проходил в четыре этапа: гуманитарная сфера, техносфера, молодежный сленг и «всенародное слово», предложенное интернет-пользователями. Рабочие группы экспертов формировали свои списки, а затем все направления были объединены в общий топ-40.
Какие слова в претендентах на слово года 2025
Гуманитарная сфера
В «Гуманитарной сфере» собраны те слова, которые отражают настроения в обществе, главные социальные тренды года, а также гуманитарные процессы. Эксперты выбрали слова: «вера», «ИИ», «лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «победа», «поиск», «цензура» и «ценности».
Техносфера
В «Техносфере» собраны слова, которые связаны с технологическими достижениями 2025 года, цифровыми преобразованиями и инновациями, которые прочно вошли в современную жизнь. На звание слово года претендуют: «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план ковер», «промпт» и «цифровой рубль».
Сленг
В группе «Сленг» собраны слова, которые все чаще можно услышать от молодежи в 2025 году. Среди претендентов на слово года: «бомбардило крокодило», «брейнрот», «НПС», «окак», «свага», «сигма», «сияй», «слоняра» и «токсик»
Всенародное слово
В группе «Всенародное слово» отсутствовали какие-либо конкретные условия для добавления. Пользователи интернета сами выбирали слова, которые считают олицетворением 2025 года. Среди них: «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа» и «тревожность».
Что значат эти слова
Среди выбранных слов есть немало тех, которые появились в языке лишь в 2025 году и еще не закрепились в словаре. Большинство из них находятся в группе «Сленг». Объясняем, что они значат.
- Лабубу — персонаж из серии игрушек, ставший мемом. В интернете «лабубу» часто используют как смешное или милое слово для обозначения чего-то странного и забавного.
- Промпт — задание или текстовый запрос, который пользователь пишет нейросети, чтобы получить ответ или картинку. В сленге — «подсказка», «инструкция для ИИ».
- Бомбардило Крокодило — персонаж из мемов, выглядящий как крокодил-самолет. Чаще всего фраза используется как прикол без конкретного смысла, или же означает брейнрот-контент.
- Брейнрот — от англ. brain rot («гниение мозга»). В сленге обозначает состояние, когда человек бесконечно смотрит бессмысленный контент, теряя продуктивность.
- Окак — сокращение от восклицания «о как!», ставшее популярным после мема с котом и аналогичной подписью. Используется как реакция на что-то неожиданное или абсурдное, с оттенком иронии.
- Пикми — от англ. pick me («выбери меня»). Так называют человека, который старается всеми силами понравиться окружающим, часто ведет себя показушно.
- Свага — от англ. swag («стиль», «крутость»). В сленге — уверенность, харизма, модный внешний вид.
- Сигма — образ «сигма-мужчины» из мемов: независимый, уверенный, но замкнутый человек, который не зависит от мнения общества.
- Токсик — от англ. toxic («ядовитый»). Так называют человека, который постоянно ведет себя агрессивно, негативно, портит атмосферу в общении или в команде.
Когда объявят «Слово года — 2025»
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2025 года. Именно тогда станет известно, какое из 40 слов получит звание главного слова года. По традиции победителя объявляют в конце года, подводя своеобразный лингвистический итог — какое слово стало самым значимым для общества и наиболее точно отразило уходящий год.
Реакция на слова года
Не все оценили номинантов на слово года в 2025 году. Например, генеральный директор Российского общества «Знание», член Совета по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль на полях Восточного экономического форума заявил, что в числе слов-претендентов есть те, что обесценивают русскую речь.
«Слово года всегда зеркалит то, чем живет общество, о чем говорит, думает. Радостно, что среди претендентов есть такие слова, как „любовь“, „патриотизм“, „победа“. В этих словах — энергия и сила, которая объединяет людей. Вместе с тем, среди претендентов есть и такие слова, которые несколько обедняют, обесценивают нашу речь, родной язык», — передает слова Древаля ТАСС.
