Судебные приставы Ямала добились жилья для сотни детей-сирот

Приставы помогли детям-сиротам получить благоустроенное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебным приставам в ЯНАО удалось добиться благоустроенного жилья для 112 детей-сирот. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП.





«В социально значимой сфере сотрудниками специализированного отделения судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу ГМУ ФССП России обеспечено исполнение решений о предоставлении более 112 взыскателям, в том числе детям-сиротам, благоустроенного жилья, а также выплата в полном объеме выкупной цены за жилой дом и земельный участок в размере свыше 14 миллионов рублей», — уточнили там.





Благодаря работе судебных приставов тяжелобольные ямальцы были обеспечены жизненно необходимыми лекарствами. Также в рамках борьбы с коррупцией с нарушителей удалось взыскать штрафы на сумму более 58 миллионов 200 тысяч рублей.

Сегодня федеральная служба судебных приставов отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ведомство, отметив важность их профессии и работы.