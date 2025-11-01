Логотип РИА URA.RU
Судебные приставы Ямала добились жилья для сотни детей-сирот

01 ноября 2025 в 10:43
Приставы помогли детям-сиротам получить благоустроенное жилье

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебным приставам в ЯНАО удалось добиться благоустроенного жилья для 112 детей-сирот. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП.


«В социально значимой сфере сотрудниками специализированного отделения судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу ГМУ ФССП России обеспечено исполнение решений о предоставлении более 112 взыскателям, в том числе детям-сиротам, благоустроенного жилья, а также выплата в полном объеме выкупной цены за жилой дом и земельный участок в размере свыше 14 миллионов рублей», — уточнили там.


Благодаря работе судебных приставов тяжелобольные ямальцы были обеспечены жизненно необходимыми лекарствами. Также в рамках борьбы с коррупцией с нарушителей удалось взыскать штрафы на сумму более 58 миллионов 200 тысяч рублей.

Сегодня федеральная служба судебных приставов отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ведомство, отметив важность их профессии и работы.

«Вы обеспечиваете исполнение закона, утверждаете его верховенство на бескрайних просторах нашего округа, гарантируете, что справедливость доступна каждому, вне зависимости от того, живет ли он в современном городе или в отдаленном поселке. От всей души благодарю вас за верность долгу, преданность профессии и служение справедливости. Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, поддержки близких и новых профессиональных успехов», — цитирует слова Артюхова пресс-служа округа.

