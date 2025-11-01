Соцобслуживание будет доступно детям и пенсионерам в ЯНАО только через карту жителя
Соцобслуживание детей Ямала будет возможно через нефинансовую «Морошку»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Окружные власти намерены подключить к нефинансовой карте жителя Ямала «Морошка» граждан, нуждающихся в соцобслуживании. Прежде всего, это дети и пенсионеры. Изменения в порядок выдачи карт утвердило правительство ЯНАО.
Как следует из постановления окружных властей, нефинансовые карты «Морошка» в ЯНАО выдадут гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. Это дети в возрасте от 6 до 14 лет; школьники, проживающие в ямальских интернатах, дети из семей банкротов, дети-инвалиды и недееспособные. Также соцобслуживание по картам будет доступно их держателям старше 55 лет, получающим пенсию по старости (или инвалидности) через отделения почтовой связи.
По данным источника, нефинансовые карты будут выдаваться тем, у кого нет активной финансовой «Морошки». Эту информацию подтвердили в аппарате губернатора Ямала. «Добавлена категория: граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Теперь, если гражданин не подключен к проекту „Морошка“, то при признании его нуждающимся в социальном обслуживании будет произведено его подключение, и ему будет выдана нефинансовая карта, с помощью которой он сможет подтверждать оказание социальных услуг», — пояснил источник.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году карта жителя Ямала «Морошка» получит новые функции: автоматическое оформление налогового вычета за спорт, начисление баллов за волонтерство и возможность оплачивать услуги прямо в мобильном приложении. Больше не потребуется собирать справки и чеки — все данные с согласия пользователя будут передаваться в налоговую службу через платформу.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!