Общество

Уральский полпред Жога раскрыл, кто станет спикером на его большом форуме в ЯНАО

Спикером на форуме станет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и герои СВО
01 ноября 2025 в 12:44
Жога рассказал о приглашенных спикерах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред России в УрФО Артем Жога раскрыл, кто выступит спикерами на его патриотическом форуме, который пройдет в Новом Уренгое. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В числе экспертов форума будут люди, на которых стоит равняться: Герой России и настоящий русский офицер Максим Шоломов, Герой России, начальник главного штаба Движения „Юнармия“ Владислав Головин, руководитель „Комитета семей воинов Отечества“ Юлия Белехова, военный блогер Михаил Звинчук, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — перечислил он.

Это четвертый по счету форум «Патриоты Урала». В этот раз он пройдет в Новом Уренгое с 7 по 9 ноября. Жога добавил, что на мероприятии ожидается визит делегации полпредов президента России Владимира Путина в федеральных кругах. На совещании обсудят лучшие практики по патриотическому воспитанию молодежи. «Встретимся с фондом „Защитники Отечества“ и Комитетом семей воинов Отечества, представим фильм о волонтерах Урала», — добавил он.

