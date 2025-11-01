Жителя ЯНАО накажут за фиктивную прописку

Ямальца накажут за незаконную прописку Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Пуровского района ЯНАО накажут за фиктивную прописку двух человек, один из которых является гражданином Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе ямальской прокуратуры.

«Он признан виновным по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в Российской Федерации и иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Установлено, что мужчина из личной заинтересованности зарегистрировал гражданина России и Республики Таджикистан в своем жилом помещении», — говорится в сообщении.

Суду удалось заменить наказание в виде лишения свободы (10 месяцев) на принудительные работы с аналогичным сроком и удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Ямалец будет выполнять трудовые обязанности в местах, определяемых уголовно-исполнительной системой.

