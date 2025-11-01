На Ямале достраивают современный офис для энергетиков

Переезд в новое здание запланирован на начало 2026 года (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде достраивается новое административное здание для АО «Салехардэнерго». Сотрудники структурных подразделений переедут в новый офис на улице Объездной уже в начале 2026 года, сообщают в компании.

«На улице Объездной завершается строительство современного административного здания для АО „Салехардэнерго“. Уже в начале 2026 года сотрудники структурных служб, работающие сегодня в разных частях города, переедут в единый комплекс», — говориться в релизе АО «Салехардэнерго».

Как поясняет источник, новый офис выведет взаимодействие между подразделениями на новый уровень: повысится оперативность решения задач, укрепится корпоративная культура. «Сотрудники получат современные рабочие места, а компания — эффективный командный центр для управления городской энергетикой», — говорится в релизе.

