На Ямале достраивают современный офис для энергетиков
Переезд в новое здание запланирован на начало 2026 года (фото из архива)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Салехарде достраивается новое административное здание для АО «Салехардэнерго». Сотрудники структурных подразделений переедут в новый офис на улице Объездной уже в начале 2026 года, сообщают в компании.
«На улице Объездной завершается строительство современного административного здания для АО „Салехардэнерго“. Уже в начале 2026 года сотрудники структурных служб, работающие сегодня в разных частях города, переедут в единый комплекс», — говориться в релизе АО «Салехардэнерго».
Как поясняет источник, новый офис выведет взаимодействие между подразделениями на новый уровень: повысится оперативность решения задач, укрепится корпоративная культура. «Сотрудники получат современные рабочие места, а компания — эффективный командный центр для управления городской энергетикой», — говорится в релизе.
Строительство нового административного здания АО «Салехардэнерго» происходит в период активной подготовки компании к отопительному сезону 2025–2026 года. Ранее энергоснабжающая организация получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду после успешной проверки комиссией, включившей представителей местного самоуправления, Ростехнадзора и других органов.
