Жители Нового Уренгоя раскупили билеты на «Город 312»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) раскупили билеты на концерт группы «Город 312». Музыканты выступят уже на следующей неделе, 6 ноября в городском дворце культуры «Октябрь».
«В концертной программе зрителей ждут любимые песни в живом исполнении, наполненном энергией и эмоциями. Мощный вокал, проникновенные тексты и узнаваемый стиль группы создают ту самую атмосферу, за которую „Город 312“ любят уже более двадцати лет. Концерт состоится 6 ноября в 19:00 в ГДК „Октябрь“», — говорится в афише на сайте «культура.рф». В наличии осталось несколько билетов.
Ранее сообщалось, что жители Салехарда раскупили билеты на концерт народной артистки РФ. Тогда на Ямал с сольным концертом приезжала Валерия.
