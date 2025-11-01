Жители Нового Уренгоя раскупили билеты на «Город 312»

«В концертной программе зрителей ждут любимые песни в живом исполнении, наполненном энергией и эмоциями. Мощный вокал, проникновенные тексты и узнаваемый стиль группы создают ту самую атмосферу, за которую „Город 312“ любят уже более двадцати лет. Концерт состоится 6 ноября в 19:00 в ГДК „Октябрь“», — говорится в афише на сайте «культура.рф». В наличии осталось несколько билетов.