Следователи ищут без вести пропавшего курганца, возбудив дело об убийстве. Фото
Курганский СУ СК возбудил дело об убийстве по факту исчезновения мужчины
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следственный отдел по Кургану регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего Игоря Теплицкого по признакам убийства. Как сообщил telegram-канал СК России по Курганской области, мужчина покинул место жительства в сентябре 2025 года и с тех пор не подает о себе знаков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского СУ СК.
В Кургане ищут пропавшего без вести мужчину
«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Теплицкого Игоря Александровича, 1986 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в сентябре этого года мужчина покинул место жительства и перестал отвечать на телефонные звонки. С заявлением о безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась его сестра», — указано в посте.
Кроме того, следователи опубликовали приметы пропавшего курганца: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, внешний вид соответствует возрасту 40-45 лет. На лице справа возле губ расположена родинка, которая может помочь в его опознании. Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о месте нахождения пропавшего или обстоятельствах его исчезновения. Звонить можно по номерам 8 (3522) 46-41-60, 53-03-94 или 89195600156.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!