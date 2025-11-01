.Следователи ищут без вести пропавшего курганца, возбудив дело об убийстве

Курганский СУ СК возбудил дело об убийстве по факту исчезновения мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный отдел по Кургану регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего Игоря Теплицкого по признакам убийства. Как сообщил telegram-канал СК России по Курганской области, мужчина покинул место жительства в сентябре 2025 года и с тех пор не подает о себе знаков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского СУ СК.

В Кургане ищут пропавшего без вести мужчину Фото: tg-канал "СУ СК России по Курганской области

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Теплицкого Игоря Александровича, 1986 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в сентябре этого года мужчина покинул место жительства и перестал отвечать на телефонные звонки. С заявлением о безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась его сестра», — указано в посте.