Карта курганских камер, которые регистрируют машины без включенного света Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД стали регистрировать нарушения правил пользования световыми приборами. URA.RU выяснило, где в Кургане и области установлены комплексы с новым программным обеспечением, фиксирующим отсутствие автосвета.

«Стационарные средства фиксации — 10. Передвижные средства фиксации — 29. Виды выявляемых нарушений Правил дорожного движения — <…> нарушение правил пользования внешними световыми приборами», — говорится в адресном документе на сайте Госавтоинспекции по Курганской области.

В Кургане таких комплексов — десять. Остальные 29 комплексов находятся в различных районах области. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за невключенный дальний, ближний свет или дневные ходовые огни полагается нарушение в видео предупреждения и л штрафа в размере 500 рублей.

