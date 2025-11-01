Где в Курганской области работают камеры, которые фиксируют невключенный свет у машин. Карта
Карта курганских камер, которые регистрируют машины без включенного света
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД стали регистрировать нарушения правил пользования световыми приборами. URA.RU выяснило, где в Кургане и области установлены комплексы с новым программным обеспечением, фиксирующим отсутствие автосвета.
«Стационарные средства фиксации — 10. Передвижные средства фиксации — 29. Виды выявляемых нарушений Правил дорожного движения — <…> нарушение правил пользования внешними световыми приборами», — говорится в адресном документе на сайте Госавтоинспекции по Курганской области.
В Кургане таких комплексов — десять. Остальные 29 комплексов находятся в различных районах области. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за невключенный дальний, ближний свет или дневные ходовые огни полагается нарушение в видео предупреждения и л штрафа в размере 500 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в камеры на курганских дорогах стали фиксировать нарушения у автомобилей с невключенным светом. Такую опцию получили более половины всех дорожных комплексов фиксации нарушений ПДД.
