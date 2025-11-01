Теплая погода откладывает приход зимы в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Устойчивый снежный покров в Кургане, по предварительным прогнозам, установится только во второй половине ноября. Этому будут предшествовать смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега в первой половине месяца. Об этом сообщает метеорологический канал.

Прогноз температуры на 15 суток для Кургана Фото: Telegram-канал «Погода 45»





«С 5 по 12 ноября ожидаются смешанные осадки — дождь, снег и мокрый снег. Устойчивый снежный покров, по предварительным прогнозам, начнет формироваться только во второй половине ноября», — сообщает telegram-канал «Погода 45».





Синоптики отмечают, что первая половина ноября в Кургане в целом будет теплой. Средняя температура воздуха составит -1 градус, что на 3 градуса выше климатической нормы. Кратковременное похолодание до -14 градусов прогнозируется лишь 3-4 ноября. Вторая половина месяца также ожидается теплее обычного с вероятностью 70-80%. Кроме того, прошедший октябрь в городе был сухим, но с температурой, близкой к норме.

