В Кургане бизнесмен заплатит 600 тысяч за ДТП, совершенное его сыном на питбайке

Родители сбитого питбайком курганского ребенка отсудили деньги у владельца техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский бизнесмен выплатит компенсацию 600 тысяч рублей семье пострадавшего в ДТП школьника. Аварию совершил сын бизнесмена на купленном питбайке — подросток сбил мальчика с велосипедом, которому впоследствии сделали несколько операций. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Подросток 13 лет прошлым летом катался на отцовском питбайке и его занесло на сельской дороге. Питбайк влетел в мальчика, катившего велосипед. Школьник получил серьезную травму ноги и долго лежал в больнице. Родители подали иск к семье подростка, чей отец связан со строительным бизнесом. Суд обязал мужчину выплатить пострадавшей в аварии стороне 600 тысяч рублей», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Авария случилась в Кетовском округе в начале августа 2024 года. Пострадавший ребенок долго лежал в больнице, ему делали операции. Мальчик не мог ходить, отец ухаживал за ним в больнице. После выписки родители подали иск к семье молодого мотоциклиста без прав. Люди требовали денежной компенсации за те страдания, которые пришлось преодолеть им и ребенку.

Продолжение после рекламы