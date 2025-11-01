В курганском вузе объяснили, почему канализационные воды текут на поля

КГУ занимается канализационно-очистными сооружениями КГСХА с 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Действующие канализационно-очистные сооружения (КОС) Курганской сельскохозяйственной академии были построены в 1972 году с применением полей фильтрации. С 2022 года сооружения переданы на баланс КГУ, и сейчас ведутся работы по ремонту станции, прорабатывается вариант строительства новой станции и коллектора, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза в ответ на запрос.

«Существующие канализационно-очистные сооружения (КОС) были построены в 1972 году. С тех пор каких-либо мероприятий по модернизации или ремонту прежними собственниками не проводилось. С 2022 года, когда КОС были переданы на баланс КГУ, ведутся планомерные работы по ремонту станции и устранению замечаний Росприродназора по полям. Прорабатывается, в том числе с участием правительства Курганской области, вариант строительства новой станции и напорного коллектора», — ответили в пресс-службе КГУ.

Как утилизируются жидкие бытовые отходы в КГСХА

Сточные воды поступают по напорному трубопроводу на площадку очистных сооружений в приемную камеру, где гасится скорость и далее происходит очищенные от твёрдых частиц. Окончательная очистка сточных вод происходит на полях за счет фильтрации через толщу грунта. До подземных вод доходит только вода, а все примеси, которые не задержались в очистных, сорбируются грунтом.

Почему территория сооружений не огорожена

Территория полей фильтрации может не ограждаться на основании СП 32.13330.2012, который допускает отсутствие ограждения для таких объектов при соблюдении нормативных расстояний до жилых зон и водоисточников.