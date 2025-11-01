Курганцы избавляются от раритетных велосипедов времен СССР

Курганцы продают старые велосипеды эпохи СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продаются раритетные велосипеды, которые изготовили еще в советское время. Владельцы избавляются от двухколесных друзей, видимо, в связи с завершением велосезона и честно признаются, что транспортные средства требуют финансовых вложений. Об этом говорится на сайте объявлений.

«Велосипед „Урал“ СССР на бодром ходу, тока резине — капец. Продаю б/у велосипед, не складной, в рабочем состоянии, надо только покрышки с камерами заменить. Велосипед в хорошем состоянии, но требует вложений: заменить цепь и камеры, смазать все узлы», — сообщают собственники транспортных средств.

В рубрике «велосипед» курганцы продают отдельно запчасти к нему: шины, рамы и другие составляющие. Цена взрослых подержанных велосипедов с нюансами, требующими ремонта, начинается от 1,5 тысяч рублей. На запчасти — от 500 рублей.

