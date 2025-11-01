Логотип РИА URA.RU
Курганцы избавляются от раритетных велосипедов времен СССР

01 ноября 2025 в 10:46
Курганцы продают старые велосипеды эпохи СССР

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продаются раритетные велосипеды, которые изготовили еще в советское время. Владельцы избавляются от двухколесных друзей, видимо, в связи с завершением велосезона и честно признаются, что транспортные средства требуют финансовых вложений. Об этом говорится на сайте объявлений.

«Велосипед „Урал“ СССР на бодром ходу, тока резине — капец. Продаю б/у велосипед, не складной, в рабочем состоянии, надо только покрышки с камерами заменить. Велосипед в хорошем состоянии, но требует вложений: заменить цепь и камеры, смазать все узлы», — сообщают собственники транспортных средств.

В рубрике «велосипед» курганцы продают отдельно запчасти к нему: шины, рамы и другие составляющие. Цена взрослых подержанных велосипедов с нюансами, требующими ремонта, начинается от 1,5 тысяч рублей. На запчасти — от 500 рублей. 

Ранее URA.RU писало, что Курганская область входит в пятерку регионов с наибольшим числом дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. В 2025 году такие инциденты составили 7 процентов всех аварий в регионе. 

