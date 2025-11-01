В Курганской области за месяц утонули шесть рыбаков

В Курганской области в октябре погибли шесть рыбаков. Трагедии произошли в Кургане, Щучанском, Шатровском и Далматовском округах. Во всех случаях причиной гибели стало несоблюдение элементарных правил безопасности на воде. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС России по Курганской области

«Отсутствие спасательных жилетов — одна из основных причин гибели. Большинство утонувших выпали из лодки и не смогли самостоятельно выбраться из холодной воды», — указано в посте. Среди других распространенных причин трагедий специалисты назвали использование поврежденных плавсредств, в частности надувных лодок, а также нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения.

Перед продолжительными выходными и праздничными днями сотрудники МЧС России напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований безопасности на водных объектах. Спасатели рекомендуют убедиться в исправности судна и не перегружать его, обязательно надевать спасательный жилет на себя и пассажиров, не выходить в плавание в нетрезвом состоянии. Также специалисты призвали не перевешиваться за борт во время движения лодки и отказаться от рыбалки при штормовом ветре, тумане или в темное время суток. Детям находиться у рек и озер следует только в сопровождении взрослых, подчеркнули в ведомстве.