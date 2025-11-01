Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Власти раскрыли, когда в Тюмени откроется новая школа на родине губернатора Моора

В Тюмени школа в Березняках откроется 1 сентября 2026 года
01 ноября 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
1 сентября школа откроет двери для учеников

1 сентября школа откроет двери для учеников

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени школу в микрорайоне Березняковский планируют открыть 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Согласно контракту на строительство учреждения на родине губернатора Тюменской области Александра Моора, работы должны закончить до 17 июля 2026 года. 

«Окончание строительства школы в Березняках планируется в следующем году. 1 сентября школа откроет свои двери для учащихся», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что школу в Березняках планировали сдать еще в 2022 году. Нынешнее учреждение не вмещает в себя имеющееся количество учеников. В 2023 году контракт на строительство объекта получила «Тюменьтел», руководителем которой является почетный консул Армении в Тюмени и президент Союза армян региона Абрам Овеян. Позже компания отказалась от исполнения, договор на почти полтора миллиарда рублей расторгли. После корректировки бюджета провели новые торги, в которых снова победила фирма Овеяна.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал