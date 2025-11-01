Власти раскрыли, когда в Тюмени откроется новая школа на родине губернатора Моора

В Тюмени школу в микрорайоне Березняковский планируют открыть 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Согласно контракту на строительство учреждения на родине губернатора Тюменской области Александра Моора, работы должны закончить до 17 июля 2026 года.

Ранее URA.RU писало, что школу в Березняках планировали сдать еще в 2022 году. Нынешнее учреждение не вмещает в себя имеющееся количество учеников. В 2023 году контракт на строительство объекта получила «Тюменьтел», руководителем которой является почетный консул Армении в Тюмени и президент Союза армян региона Абрам Овеян. Позже компания отказалась от исполнения, договор на почти полтора миллиарда рублей расторгли. После корректировки бюджета провели новые торги, в которых снова победила фирма Овеяна.