Компании в России предпочитают не брать сотрудников в штат

Договор ГПХ остается единственным механизмом привлечения иностранных специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России компании массово переходят на найм сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) вместо оформления в штат. Согласно данным Росстата, к сентябрю 2025 года количество таких исполнителей достигло почти двух миллионов человек, что в 1,5 раза превышает показатели годичной давности.

«Бизнес резко увеличил найм по договорам гражданско-правового характера», — пишут «Известия». Наибольшее количество внештатных сотрудников зафиксировано в торговле, финансовом секторе, здравоохранении и образовании.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова выделяет несколько ключевых причин наблюдаемого тренда. Первый фактор: договоры ГПХ заключаются не только с физическими лицами, но и с самозанятыми гражданами. Количество самозанятых в России продолжает демонстрировать впечатляющую динамику роста. К сентябрю 2025 года их численность достигла 14,6 миллионов человек. Второй важный фактор — необходимость привлечения иностранных специалистов для удаленной работы. Договор ГПХ остается фактически единственным механизмом привлечения удаленных иностранных специалистов без необходимости их физического присутствия в России.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчеркивает значительные финансовые преимущества формата ГПХ для компаний. Оформление такого договора требует существенно меньше времени и усилий по сравнению с заключением трудового контракта. Компаниям не требуется оплачивать ежегодные отпуска, командировочные расходы, компенсации при прекращении сотрудничества. Если компания предусматривает для штатных сотрудников ДМС, то для исполнителей по ГПХ такая опция обычно не предоставляется.