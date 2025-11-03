Нельзя шуметь, спаивать детей и гадить в подъездах: за что штрафуют тюменцев

За нарушения придется платить сотни, а то и тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области существует свой Кодекс об административной ответственности. Граждане, которые нарушают правила — шумят, рекламируют секс-услуги, разрисовывают заборы и прочее, рискуют получить штраф или предупреждение. URA.RU собрало подборку того, за что тюменцев могут наказать и на какие суммы.

Чтобы не получить штраф, стоит воздержаться от громких ссор в определенные часы

Нарушение тишины

Громкая музыка, «орущие» телевизор, радио или сигнализация, крики, запуск салютов, передвигание мебели или ремонт, создающие шум — за все это тюменцы могут ответить рублем. Штрафы для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей. Но только в случае, если это происходит в часы, когда шуметь запрещено. В Тюменской области это с 22:00 до 8:00 в будни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно. Есть и исключения — о них мы рассказывали здесь.

Неприличное граффити

Желающие разрисовать стены, витрины или заборы безнравственными надписями должны помнить — за это положено наказание. В данном случае — от 1 000 до 2 000 рублей. Нарушением признаются изображения с нецензурным или порнографическим содержанием, пропаганда наркотиков, сигарет или алкоголя, а также призывы к насилию или антиобщественному поведению.

Реклама секс-услуг

Такие объявления также под запретом. Надписи или листовки обойдутся их распространителям-физлицам в 1000-2000 «штрафных» рублей. Компании заплатят дороже — от 10 до 100 тысяч.

Писать в подъездах и неприлично, и незаконно

Справление нужды в общественных местах

Речь про места, непредназначенные для этих целей. К примеру, подъезды домов. Одно нарушение обойдется в 500-1000 рублей.

Надругательство над гербом или флагом области

За такое жителей оштрафуют на 1500- 2500 рублей. Организации — на 50-100 тысяч.

Нарушение правил выгула животных

Отсутствие поводка и намордника, выгул в неразрешенных местах, агрессия животного к окружающим — все это грозит владельцам зверушек штрафом. Он составит от 1 000 до 3 000 рублей. Повторное нарушение выйдет еще дороже.

Передача алкоголя несовершеннолетним

Подросток попросил купить ему спиртное, а вы согласились? Готовьте 500-1000 рублей на оплату штрафа.

Курить можно только в отведенных местах

Курение в неположенных местах

Есть федеральные запреты, а есть — только тюменские. Вот за их нарушение штраф составляет 500-1000 рублей.

Максимальная сумма штрафов за административные нарушения

В целом тюменский Кодекс содержит несколько глав с подстатьями. Нарушениями также являются оставление открытыми люков, самовольное размещение аттракционов, забрасывание могил, парковка на детских площадках, да и в целом несоблюдение правил парковки, и прочее.

За каждое нарушение нужно будет заплатить разные суммы, однако есть минимум (100 рублей) и максимум. Гражданам нельзя выписать штраф в размере более 5 000 рублей, должностным лицам — более 50 000, юридическим — свыше 1 000 000.