Артисты Центра русской культуры показали программу для жителей города Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени на улице Дзержинского ко Дню народного единства прошла концертная программа «Герои своего времени». Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом рассказывала администрации города в telegram-канале.

«Ко Дню народного единства артисты Центра русской культуры представили на улице Дзержинского концертную программу „Герои своего времени“. В рамках Всероссийской акции „Ночь искусств“», — пишет пресс-служба.

Акция «Ночь искусств» традиционно объединяет культурные мероприятия по всей стране в начале ноября. Помимо этого в Тюменской филармонии состоится мини-концерт в темноте под названием Una Corda, который начнется в 19:40.

Также в 21:00 в Тюменской филармонии пройдет концерт «Ночь искусств. Классика в сиянии свечей», где исполнят произведения Моцарта, Сен-Санса и Мусоргского. В театре «Ангажемент» с 19:40 будут организованы экскурсия, мастер-классы и встречи с актерами. Ранее URA.RU отобрали самые яркие события акции.