Тюменцам запретят покупать алкоголь

В День народного единства 4 ноября в Тюменской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное в магазинах будет невозможно. Ограничения установлены региональным законом.

«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в праздничные дни. В том числе — в День народного единства 4 ноября», — говорится в постановлении правительства региона.

Ограничения действуют на реализацию спиртного в магазинах. При этом приобрести алкоголь в кафе и ресторанах можно, но употреблять его нужно в стенах заведения.

