Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюменской области установлен запрет на продажу алкоголя 4 ноября
03 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Запрет будет действовать в честь праздника

Запрет будет действовать в честь праздника

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День народного единства 4 ноября в Тюменской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное в магазинах будет невозможно. Ограничения установлены региональным законом.

«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в праздничные дни. В том числе — в День народного единства 4 ноября», — говорится в постановлении правительства региона.

Ограничения действуют на реализацию спиртного в магазинах. При этом приобрести алкоголь в кафе и ресторанах можно, но употреблять его нужно в стенах заведения.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало и о других днях, когда конкретно в Тюмени или области в целом нельзя приобрести спиртное. Ознакомиться с информацией можно здесь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал