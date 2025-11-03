Миллиарды рублей и десятки километров: что известно о строительстве второй объездной в Тюмени
Строительные работы доставят минимальные неудобства жителям
В Тюмени летом 2026 года начнут масштабное строительство второго кольца вокруг города. Долгожданную трассу длиной 20 километров планируют закончить за три года, к 2029-му. Изначально проект объездной должны были сдать до конца 2023 года, а приступить к возведению в 2025-ом, но сроки сдвинулись. Что известно о Южном обходе — в материале URA.RU.
Сдвиг сроков
Разговоры о второй объездной ведутся уже несколько лет. Закончить документацию хотели в 2023 году, а приступить к работам в 2025-ом. В итоге в январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца, в этом году власти получили положительное заключение госэкспертизы.
Почему затянулось строительство?
В главном управлении строительства региона пояснили, что проект дороги сложный. Предполагалось, что для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять около 150 участков.
«Проект непростой. На землях, где планируется построить новую дорогу, много инженерных сетей. Необходимость согласования и разработки проектов по переносу этих сетей влияет на срок разработки проектной документации. Кроме того, к изъятию предполагается порядка 150 земельных участков, которые, в том числе находятся в федеральной собственности», — говорили в ГУС.
Сколько денег потратят на дорогу?
Сметная стоимость строительства (по результатам заключения госэкспертизы) в ценах первого квартала этого года составляет 19,6 миллиарда рублей. К работам приступят в 2026-ом.
Сколько участков изымут?
Планируется выкупить 83 земельных участка. Работы по изъятию пока не начаты.
Когда закончат строительство?
На строительство дороги заложено три года. Закончить все работы планируют к 2029 году. Возведение будет проходить в четыре этапа.
Важность дороги
Общая протяженность объездной составит более 20 километров. Она соединит дорогу Тюмень — Боровский — Богандинский и трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень. В состав кольца будут включены две развязки (на Червишевском и Московском трактах). Дорога перенаправит большую часть транзитного транспорта в обход города и существенно улучшит ситуацию на улице Федюнинского. Более того она станет частью трассы до Москвы. Проезд по объездной будет платным для иногородних.
