Миллиарды рублей и десятки километров: что известно о строительстве второй объездной в Тюмени

В Тюмени летом 2026 года начнут масштабное строительство второго кольца вокруг города. Долгожданную трассу длиной 20 километров планируют закончить за три года, к 2029-му. Изначально проект объездной должны были сдать до конца 2023 года, а приступить к возведению в 2025-ом, но сроки сдвинулись. Что известно о Южном обходе — в материале URA.RU.

Сдвиг сроков

Разговоры о второй объездной ведутся уже несколько лет. Закончить документацию хотели в 2023 году, а приступить к работам в 2025-ом. В итоге в январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца, в этом году власти получили положительное заключение госэкспертизы.

Почему затянулось строительство?

В главном управлении строительства региона пояснили, что проект дороги сложный. Предполагалось, что для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять около 150 участков.

«Проект непростой. На землях, где планируется построить новую дорогу, много инженерных сетей. Необходимость согласования и разработки проектов по переносу этих сетей влияет на срок разработки проектной документации. Кроме того, к изъятию предполагается порядка 150 земельных участков, которые, в том числе находятся в федеральной собственности», — говорили в ГУС.

Сколько денег потратят на дорогу?

Сметная стоимость строительства (по результатам заключения госэкспертизы) в ценах первого квартала этого года составляет 19,6 миллиарда рублей. К работам приступят в 2026-ом.

Сколько участков изымут?

Планируется выкупить 83 земельных участка. Работы по изъятию пока не начаты.

Когда закончат строительство?

На строительство дороги заложено три года. Закончить все работы планируют к 2029 году. Возведение будет проходить в четыре этапа.

Важность дороги