Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

В Тюмени резко похолодает до -20 градусов

03 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Днем температура воздуха составит от -8 до -3 градусов

Днем температура воздуха составит от -8 до -3 градусов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 3 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня температура воздуха не поднимется выше -3 градусов, а ночью температура может опуститься до -20. Осадки днем не ожидаются.

«В понедельник, 3 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -3, -8 градусов. Ночью -10, -15, при прояснении -20», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также предупреждают, что на дорогах возможен гололед.

На протяжении суток в регионе сохранится северный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал