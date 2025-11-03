В Тюмени резко похолодает до -20 градусов
Днем температура воздуха составит от -8 до -3 градусов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 3 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня температура воздуха не поднимется выше -3 градусов, а ночью температура может опуститься до -20. Осадки днем не ожидаются.
«В понедельник, 3 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -3, -8 градусов. Ночью -10, -15, при прояснении -20», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики также предупреждают, что на дорогах возможен гололед.
На протяжении суток в регионе сохранится северный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!