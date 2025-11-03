В Тюмени резко похолодает до -20 градусов

В Тюмени 3 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение дня температура воздуха не поднимется выше -3 градусов, а ночью температура может опуститься до -20. Осадки днем не ожидаются.