Кассовые разрывы заставили власти Тюменской области взять 6,3 миллиардов рублей кредитов

Кредит нужен на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Тюменской области в сентябре-октябре 2025 года было вынуждено вновь взять кредит на 6,3 миллиардов рублей для покрытия кассовых разрывов. Эти заимствования региона вызваны негативной динамикой поступления налоговых и неналоговых доходов. Об этом написали в постановлении Правительства Тюменской области от 30.10.2025.

«Объем государственного долга Тюменской области составил на 1 января 2025 года 9 001 миллионов рублей (рост за 2024 год составил 6.8%)... Были привлечены банковские кредиты в размере 6,З миллиарда рублей (на 21.10.2025)», — сообщают в документе. Тюменская область обладает наивысшим кредитным рейтингом ААА(RU) с прогнозом «Стабильный», что позволяет ей привлекать заемные средства.

Власти региона также готовятся к резкому увеличению долговой нагрузки — она может вырасти в 6,5 раз до 58,1 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом. Госдолг Тюменской области к началу 2025 года составил 9 миллиардов рублей (вырос на 6,8% за 2024 год). Увеличение госдолга вышло из-за привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Продолжение после рекламы