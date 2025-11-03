Кассовые разрывы заставили власти Тюменской области взять 6,3 миллиардов рублей кредитов
Кредит нужен на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Правительство Тюменской области в сентябре-октябре 2025 года было вынуждено вновь взять кредит на 6,3 миллиардов рублей для покрытия кассовых разрывов. Эти заимствования региона вызваны негативной динамикой поступления налоговых и неналоговых доходов. Об этом написали в постановлении Правительства Тюменской области от 30.10.2025.
«Объем государственного долга Тюменской области составил на 1 января 2025 года 9 001 миллионов рублей (рост за 2024 год составил 6.8%)... Были привлечены банковские кредиты в размере 6,З миллиарда рублей (на 21.10.2025)», — сообщают в документе. Тюменская область обладает наивысшим кредитным рейтингом ААА(RU) с прогнозом «Стабильный», что позволяет ей привлекать заемные средства.
Власти региона также готовятся к резкому увеличению долговой нагрузки — она может вырасти в 6,5 раз до 58,1 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом. Госдолг Тюменской области к началу 2025 года составил 9 миллиардов рублей (вырос на 6,8% за 2024 год). Увеличение госдолга вышло из-за привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
Ранее URA.RU уже сообщало, что Правительство Тюменской области вновь пытается взять кредиты на покрытие дефицита бюджета: несмотря на то, что прошлые торги прошли неудачно. Общая сумма процентов, которую готовы были выплатить власти, составляет почти 9 миллиардов рублей.
- Юра03 ноября 2025 18:13Очень странно, ведь край сидит на нефти! Там должны очень богатые люди жить.