Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Кассовые разрывы заставили власти Тюменской области взять 6,3 миллиардов рублей кредитов

Тюменская область вновь взяла кредит на 6,3 миллиарда рублей
03 ноября 2025 в 17:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кредит нужен на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

Кредит нужен на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Тюменской области в сентябре-октябре 2025 года было вынуждено вновь взять кредит на 6,3 миллиардов рублей для покрытия кассовых разрывов. Эти заимствования региона вызваны негативной динамикой поступления налоговых и неналоговых доходов. Об этом написали в постановлении Правительства Тюменской области от 30.10.2025.

«Объем государственного долга Тюменской области составил на 1 января 2025 года 9 001 миллионов рублей (рост за 2024 год составил 6.8%)... Были привлечены банковские кредиты в размере 6,З миллиарда рублей (на 21.10.2025)», — сообщают в документе. Тюменская область обладает наивысшим кредитным рейтингом ААА(RU) с прогнозом «Стабильный», что позволяет ей привлекать заемные средства.

Власти региона также готовятся к резкому увеличению долговой нагрузки — она может вырасти в 6,5 раз до 58,1 миллиарда рублей по сравнению с 2024 годом. Госдолг Тюменской области к началу 2025 года составил 9 миллиардов рублей (вырос на 6,8% за 2024 год). Увеличение госдолга вышло из-за привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU уже сообщало, что Правительство Тюменской области вновь пытается взять кредиты на покрытие дефицита бюджета: несмотря на то, что прошлые торги прошли неудачно. Общая сумма процентов, которую готовы были выплатить власти, составляет почти 9 миллиардов рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Юра
    03 ноября 2025 18:13
    Очень странно, ведь край сидит на нефти! Там должны очень богатые люди жить.
Добавить комментарий
Следующий материал