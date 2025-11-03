Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Двое тюменцев, включая подростка, ночью влетели в ограждение окружной дороги. Фото

На окружной дороге Тюмени Toyota с подростком влетела в ограждение
03 ноября 2025 в 11:29
19-летний водитель не справился с управлением

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На 18-м километре окружной дороги Тюмени ночью 3 ноября автомобиль Toyota врезался в ограждение. В результате аварии пострадали 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в telegram-канале.

«Автомобиль „Тойота“ ночью въехал в ограждение на 18-м километре окружной дороги Тюмени. В результате ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка „Тойоты“», — пишет пресс-служба.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что на 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Обошлось без пострадавших.

