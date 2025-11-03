Пострадавшие от отравления шаурмой в Кунгуре взыскали более миллиона рублей

Пострадавшие от шаурмы получат более миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отравившиеся шаурмой жители Кунгура (Пермский край) отсудили более миллиона у владельца местного кафе SHAURMA COSMOS Шухрата Имомова. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«После восьми судебных заседаний, 22 октября 2025 года в открытом судебном заседании было завершено рассмотрение гражданского дела. Суд установил, что требования Роспотребнадзора заявлены обосновано. С индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда, с учетом тяжести причиненного вреда и затраченных денежных средств на лечение», — сказано на сайте ведомства. Общая сумма взысканных средств составила 1 119 546,43 рублей.