Пермячка оставила студентов без курсовых и без денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Пермского края. Женщине инкриминируют мошенничество при выполнении учебных работ для студентов из разных регионов страны, включая Иркутск, Самару, Челябинск, Омск, Владивосток, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Новый Уренгой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«32-летняя безработная жительница Пермского края предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ через популярные студенческие сервисы. Она не обладала необходимыми знаниями, но брала заказы по любым дисциплинам — от экономики и истории до технических специальностей и педагогики. Примечательно, что у самой фигурантки диплом учителя химии», — говорится на сайте областного главка.

Женщина получала предоплату, а затем под предлогом проверки уникальности или проведения экспертизы требовала дополнительные платежи. В результате студенты либо не получали работы вовсе, либо обнаруживали, что это скачанные из открытых источников материалы.

Некоторые обманутые студенты, не сдав вовремя работы, были отчислены из вузов. Общий ущерб от деятельности пермячки превысил 260 тысяч рублей. Следствие установило 17 пострадавших, но реальное число жертв может быть значительно больше — многие студенты предпочитают не решаются обратиться в полицию.

Уголовное дело утверждено прокурором. После вручения обвинительного заключения, дело будет передано в суд.

Пермский край в последние месяцы стал центром активности мошенников, использующих различные схемы обмана. Ранее в регионе были зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда аферисты под видом представителей вузов и правоохранительных органов выманивали крупные суммы у студентов и их родителей, а также преступления, связанные с выманиванием денег под предлогом оформления документов для учебных заведений.

Женщина брала деньги за студенческие работы, но выполняла их или присылала материалы, скачанные из интернета Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области