С пермского дроппера взыскали более полумиллиона рублей за обман жителя Мурманска

В Пермском крае суд обязал местного жителя вернуть более 600 тысяч рублей обманутому мурманчанину, чьи деньги поступили на его карту после мошеннической схемы. С материалами дела знакомит Александровский городской суд.

«Суд удовлетворил иск прокурора Мурманска о взыскании неосновательного обогащения. Житель Александровского округа, чья банковская карта использовалась мошенниками для перевода средств, обязан вернуть более 600 тысяч рублей пострадавшему из Мурманска», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Как установил суд, мурманчанин перевел деньги злоумышленникам, полагая, что участвует в финансовых операциях для заработка. Похищенные средства поступили на карту «дроппера» — человека, чей счет использовали для обналичивания. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

